Piloto de MotoGP morre após ser atropelado enquanto anda de bicicleta

O piloto americano Nicky Hayden morreu nesta segunda-feira, em um hospital localizado na cidade de Cesena, na Itália, onde estava internado desde a semana passada, após ter sido atropelado por um carro enquanto andava de bibiceta acompanhado de amigos.

A informação foi divulgada pela própria unidade onde o campeão mundial da MotoGP estava internado. Hayden, que disputava atualmente o campeonato de Superbikes foi internado já em estado grave, após ser atingido e ter caído sobre o capô do carro, quebrando o pará-brisas. Ele recebeu assistência médica no local do atropelamento e, logo em seguida, acabou encaminhado para o hospital, onde permaneceu por uma semana, mas não resistiu aos ferimentos.

Hayden, que em 2006 desbancou o italiano Valentino Rossi para conquistar o troféu da MotoGP, disputou a competição até 2015, mas chegou a voltar no ano passado, para substituir o espanhol Dani Pedrosa, na Honda, e o australiano Jack Miller, na Marc VDS, que sofreram lesões ao longo da temporada.