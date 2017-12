Piloto destrói carro em treino para 500 Milhas de Indianápolis; veja acidente

Durante o primeiro treino classificatório para as 500 Milhas de Indianápolis, o francês Sébastien Bourdais chocou quem assistia à prova após batida impressionante, que fez o carro capotar e pegar fogo. O piloto da equipe Dale Coyne vinha com as melhores velocidades desta edição da Indy 500 até a metade da segunda volta da classificação para o Fast Nine deste domingo. Mas Bourdais perdeu o controle do carro e acabou batendo de frente na curva 2.

Apesar do impacto, ele deixou o cockpit consciente e foi levado ao hospital para realizar exames. O piloto teve múltiplas fraturas na região da bacia e será submetido a uma cirurgia, neste domingo, nos Estados Unidos.