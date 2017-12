Piloto doará mil livros a comunidades carentes durante o Rally dos Sertões

Bem mais do que velocidade e aventura, o Rally dos Sertões é um evento com muito espaço para caridade e pensamento em quem mais precisa. Tanto é que Fábio Cadasso, piloto que disputa a prova de carros, decidiu, ao lado de sua equipe, doar mil livros para comunidades carentes em que cruzará durante a disputa.

Natural do Maranhão, o piloto, que participará do Rally dos Sertões pela quinta vez, ficou motivado a fazer as doações depois que participou do projeto Rallyteca, do Rally Piocerá, entre o Piauí e Ceará. Lá foi feita uma grande doação de livros e o inspirou para fazer o mesmo enquanto passa por Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ao longo dos 3.300 km da prova.

A ideia de distribuir livros, porém, não é novidade em se tratando de Sertões. A Dunas Race, organizadora da competição, sempre bateu na tecla de que saúde e educação podem caminhar juntas ao rali. Para se ter uma noção, a turma do S.A.S. (Saúde e Alegria no Sertões) começou com uma equipe de 10 pessoas em 2014 e hoje já são 40 envolvidos em várias ações sociais durante a prova.