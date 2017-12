Piloto espanhol salta de moto em chamas durante corrida; veja acidente

O piloto espanhol Xavi Forés sofreu um acidente durante o GP de Aragón de Superbikes, neste sábado, no circuito de Alcaniz, na Espanha. A moto começou a pegar fogo e ele tentou freá-la para evitar maiores danos, mas as chamas aumentaram rapidamente e chegaram até a altura do capacete.

Cercado pelas chamas, o piloto decidiu pular da moto. Com queimaduras no braço e no pescoço, Xavi Forés tranquilizou seus fãs pelo Instagram.

"Obrigado a todos pelas mensagens, estou bem e preparado para a amanhã (prova deste domingo). Algumas queimaduras de segundo grau no braço e no pescoço, mas estamos prontos para a corrida", escreveu o espanhol.