Piloto garante pole nas 500 Milhas de Indianápolis e é assaltado em lanchonete

Após comemorar a conquista da pole-position para as 500 Milhas de Indianápolis, prova das mais tradicionais do automobilismo mundial e parte da temporada da Fórmula Indy, o piloto Scott Dixon, da equipe Ganassi, levou um susto na noite deste domingo. Juntamente com a esposa e com o ex-piloto Dario Franchitti, Dixon resolveu passar no drive-thru de uma das lojas da rede de restaurantes Taco Bell, em Indianapolis, quando foi abordado por dois assaltantes por volta das 22h.

O piloto e os amigos tiveram armas apontadas para eles, segundo informações da FOX Sports. A dupla de assaltantes acabou fugindo a pé, depois de pegar bens pessoais. Ninguém ficou ferido.

Pouco tempo depois, a polícia local informou que apreendeu dois adolescentes, de 14 e 15 anos, suspeitos pelo assalto.

O piloto brasileiro Tony Kanaan, companheiro de Dixon na Ganassi, foi pego de surpresa pelo incidente. "Eu sou brasileiro, então estou mais acostumado com este tipo de coisa. Não esperava que isso fosse acontecer aqui", comentou.