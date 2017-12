Inglês pilota desacordado após ser atingido na cabeça por peça de outra moto

Um piloto de motovelocidade sofreu um incidente impressionante no último sábado, na Inglaterra. Joshua Boyd, que compete pela Superstock 1000 Britânica, estava participando de um evento de exibição com condutores amadores no Circuito de Snetterton, em Norfolk.

Acelerando a cerca de 225 km/h em uma das retas da pista, ele foi atingido na cabeça por uma peça que se soltou da moto que estava à sua frente. O impacto o deixou inconsciente na hora, fazendo com que ele seguisse desgovernado até a grama, onde caiu. Já a sua moto foi destruída após colidir com a mureta de proteção.

Em sua página pessoal no Facebook, Boyd desabafou contra a administração do circuito, que não teria realizado vistoria nas motos antes de liberá-las para o evento.

"Causa nojo pensar que os organizadores são rápidos o bastante para impedir que você corra se seu nível de barulho excede um decibel, mas não irão checar se as máquinas estão próprias para o uso. (O dia) 3 de junho de 2017 poderia facilmente ter sido meu último devido à falha de outra pessoa. Esse incidente foi causado pela falta de cuidado do dono da (Kawasaki) ZX-10R. Peças devidamente presas e seguras não simplesmente 'caem'", colocou Joshua, que também informou não ter sofrido lesões graves.

Para ajudar no reparo da moto, foi aberta uma campanha de financiamento coletivo no site GoFundMe para levantar 5 mil libras (R$ 21,18 mil). Até a publicação desta matéria, já havia sido arrecadado 2,5 mil libras (R$ 10,5 mil).