Piloto italiano sofre acidente de moto e quebra 'várias costelas'

O piloto italiano Max Biaggi quebrou várias costelas em um acidente ocorrido nesta sexta-feira, quando treinava para uma competição internacional de Supermoto que será disputada neste domingo, e precisará de 30 dias para se recuperar.

O diretor do setor de urgência do Hospital San Camillo de Roma, Emanuele Guglielmelli, informou que o piloto não perdeu a consciência em nenhum momento. Agora, ele está sendo observado em um dos quatros da unidade. O médico indicou que o piloto precisará de pelo menos 30 dias para se recuperar. O prognóstico será atualizado a partir do acompanhamento da evolução da lesão nas próximas horas.

Biaggi, quatro vezes campeão do mundo na 250cc e duas vezes no Superbike, sofreu um acidente quando fazia testes em uma pista da província de Latina, como preparação para a etapa de Supermoto.

Conhecido pela grande rivalidade na MotoGP com Valentino Rossi, Biaggi conquistou o primeiro título na 250cc em 1994 e manteve o domínio da categoria por quatro anos consecutivos.

Em 1998, foi para as 500cc, conquistando o vice-campeonato mundial no ano de estreia e em 2001. No ano seguinte, migrou para a MotoGP, ficando com o vice-campeonato, atrás de Rossi.

Após um ano sabático em 2005, Biaggi voltou a pilotar em 2006 no Mundial de Superbike. Em 2010, o italiano conquistou seu primeiro título da categoria, feito repetido em 2012.