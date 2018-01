Piloto português fratura vértebra lombar e fica fora do Rally Dakar; veja

Logo no primeiro dia do Rally Dakar o piloto português Joaquim Rodrigues sofreu um acidente depois de tentar saltar uma duna no quilômetro 10. O piloto teve de ser levado ao hospital de helicóptero, onde está se recuperando. Os exames apontaram que ele sofreu uma fratura da vértebra lombar.

"As primeiras informações sobre o estado do piloto português são positivas, estando sob observação médica", diz a mensagem publicada nos Instagram de Rodrigues.

Os primeiros líderes são dois bem conhecidos da competição: o australiano Sam Sunderland, atual campeão nas motos e o príncipe catariano Nasser Al-Attiyah nos carros. Neste domingo, a segunda etapa do Rally Dakar será toda na região de Pisco, às margens do Lago Titicaca - que também banha o lado boliviano -, com 267 Km de trecho cronometrado.