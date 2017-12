Piloto que quase perdeu a vida em acidente quer 'reviver emoção' da F-1

Quem acompanha Fórmula 1 desde a última década, certamente se lembra de Robert Kubica. O polonês, que passou pela Sauber e pela Renault, teve um sucesso quase que meteórico, vencendo sua primeira corrida na categoria menos de dois anos após a estreia. Ele, porém, teve a carreira interrompida no início de 2011, quando sofreu um grave acidente em uma prova de rali. Seis anos depois, ele pretende voltar, nem que seja apenas para testar um carro.

"Faz um tempo (desde que pilotei na Fórmula 1 pela última vez), então eu teria que provar a mim mesmo, mas acho que eu poderia fazer dar certo. Eu gostaria de reviver a emoção da experiência da Fórmula 1, mas tenho que salientar que testar um carro é uma coisa, um fim de semana de corrida é algo totalmente diferente", declarou ele ao site Autosport.com.

Kubica ainda lembrou que esse sonho já poderia ter se realizado, já que teve uma proposta da Mercedes há três anos, mas recusou por não se sentir preparado depois de quase perder a vida em um acidente automotivo e ser submetido a uma cirurgia de sete horas. "Hoje eu responderia de forma diferente. Eu gostaria de testar um carro de Fórmula 1. Naquele momento, eu não tinha a confiança de que me sairia bem. Sei que muitas vezes algumas chances só aparecem uma vez, mas eu sempre quis ter certeza sobre a minha condição e o que eu posso fazer...", completou ele, quemem 2017 já confirmou participação em alguns eventos de automobilismo no ano, com oa tradicional prova 24 horas de Le Mans, na França.