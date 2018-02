Piloto roda na pista e é acertado por rival em prova na Austrália; assista

Um piloto sofreu um grave acidente durante uma prova de automobilismo na Austrália. Na disputa das 12 horas de Bathurst, ocorrida entre este sábado e o domingo, Ash Walsh foi acertado em cheio após rodar na pista e ficar com o carro atravessado em parte dela.

Já na última hora da prova, Walsh se envolveu em uma confusão com um retardatário e rodou na pista, tendo ficado parado de lado e ocupando boa parte do traçado, ainda que sem sofrer nada. Os pilotos que vieram a seguir, ainda, até conseguiram desviar dele. No entanto, John Martin não teve a mesma sorte e claramente não viu o rival atravessado na pista, acertando-o em cheio.

Walsh foi internado com suspeitas de fraturas na costela e perfuração no pulmão. A prova foi encerrada logo após a forte batida.

Veja: