Piloto sai da pista e invade estacionamento, mas vence rali no México

Nos metros finais da etapa do México do Mundial de Ralis, o piloto norte-irlandês Kris Meeke saiu da pista, entrou em um estacionamento reservado aos espectadores da competição, mas ainda assim conseguiu voltar para prova e terminar corrida 13,8 segundos à frente do francês Sébastien Ogier.

"Sou um homem de sorte. Que maneira de acabar um rali", disse Meeke ao final da prova.

Com o segundo lugar obtido no México, Sébastien Ogier assumiu a liderança do Mundial de Ralis, agora com oito pontos de vantagem sobre o finlandês Jari-Matti Latvala.