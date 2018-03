Piloto usa corda para evitar que carro seja levado pela maré no Rali Dakar

Por ter decidido passar perto demais do mar numa prova do Rali Dakar (neste ano disputado na América do Sul, entre o Peru e a Argentina), o piloto saudita Yazeed Al-Rajhi enfrentou maus bocados nesta sexta-feira.

Ele quase teve o carro arrastado para dentro do oceano pela maré, e teve que amarrar o veículo a uma corda para evitar perdê-lo nas ondas. O piloto contou a ajuda dos companheiros de equipe, a Mini, para poder puxar o carro pela areia e trazer o veículo de volta a uma área de segurança.

Segundo o piloto, ele e o navegador, Timo Gottschalk, teriam tomado uma trilha errada pela areia, fazendo com que o carro ficasse encalhado. Rapidamente, as ondas inundaram o Mini e obrigaram a amarração do veículo.

Assista: