Valtteri Bottas fez testes em fábrica da Mercedes antes do Natal, diz site

Valterri Bottas, atualmente piloto da Williams, parece estar cada vez mais próximo de fechar com a Mercedes. Segundo o site norte-americano Motorsport, o finlandês visitou a fábrica da alemã antes do Natal.

Ainda não há informações oficiais, mas fontes do site afirmaram que o piloto já experimentou o cockpit do carro da Mercedes de 2017 para fazer o planejamento do assento e passou por preparativos técnicos com engenheiros a fim de se preparar para a próxima temporada.

A Mercedes não se manifestou ainda sobre quem vai estar ao lado de Lewis Hamilton neste ano, mas há a expectativa de que um anúncio seja feito ainda no início de janeiro.

