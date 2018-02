Pilotos chegam 'empatados' em prova da Nascar nos Estados Unidos; assista

A menor diferença da história numa prova da Nascar foi registrada neste sábado na chegada da etapa de Daytona, abertura da temporada 2018 da Nascar Xfinity Series.

Pela cronometragem oficial, que mede até a casa dos milésimos de segundo, Tyler Reddick chegou empatado com Elliot Sadler: 0s000. Ambos pertencem à mesma equipe, a JR Motorsports.

Os organizadores da corrida, disputada no circuito oval, tiveram que recorrer à foto da linha de chegada para decidir pela vitória de Tyler, cujo carro chegou à linha não mais do que alguns milímetros à frente do rival.

A prova, aliás, esteve longe de ser tranquila. Na volta 122, ocorreu um grande acidente envolvendo 18 carros. Além disso, houve cinco prorrogações; 12 bandeiras amarelas, uma interrupção de mais de 5 minutos e mais de 20 voltas a mais.

Veja a chegada: