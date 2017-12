Pilotos trocam farpas e protagonizam fim de prova espetacular na MotoGP

Uma corrida para lá de emocionante chamou atenção na manhã de domingo. Pela MotoGP, Andrea Dovizioso e Marc Márquez protagonizaram uma última volta cheia de trocas de posição e até mesmo um princípio de confusão.

Márquez largou na pole, mas logo nas primeiras voltas perdeu a posição para Jorge Lorenzo, que dominou a corrida na Áustria até a décima sétima volta. O espanhol, líder da temporada, forçou a ultrapassagem para cima do compatriota e assumiu a ponta. Alheio à disputa, Dovizioso foi se aproximando e deixou Lorenzo para trás.

Na disputa com Márquez, o italiano conseguiu a ultrapassagem e os dois começaram a se alternar na ponta. E assim ficou até a última volta. Já nos metros finais de prova, o espanhol fez uma última tentativa de vencer, mas acabou encostando no adversário, que, mesmo que tenha conseguido se recuperar e vencer a corrida, ficou nitidamente irritado com a atitude do colega.

Apesar da "derrota", Márquez continua na liderança do Mundial, com 174 pontos, 16 a mais que Dovizioso, que subiu para a segunda posição. Maverick Viñales, Valentino Rossi e Dani Pedrosa também estão na disputa pelo título.