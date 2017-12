Pilotos trocam socos nas 500 Milhas de kart e equipes são desclassificadas

A tradicional corrida de 500 milhas de kart da Granja Viana reuniu em São Paulo grandes pilotos do automobilismo brasileiro, como Felipe Massa e Rubens Barichello, mas terminou de forma lamentável na noite deste sábado. Rodrigo Dantas e Tuka Rocha se envolverem em um acidente a 18 voltas do fim e trocaram socos à beira da pista.

Após um toque do #25 da Sambaíba - que competia na categoria Light - em cima de Massa, o clima entre os dois times esquentou de vez, com diversos karts das duas equipes se acertando em diferentes pontos da pista. E foi depois da briga pela liderança entre Rocha e Massa que houve o auge de tudo. Rodrigo Dantas, da Matrix, acertou Tuka e os dois protagonizaram uma troca de socos.

Com a desclassificação sumária dos dois times, a vitória caiu no colo do time de Rubinho. Pela primeira vez, ele venceu ao lado do filho, Eduardo Barrichello, de 16 anos. Os outros membros do grupo eram Diego Nunes, Gary Carlton, Rafael Sukuzi, Beto Cavaleiro, Kiko Porto, Rafael Martins, João Cunha e Arthur Leist.

Rubinho se tornou o maior vencedor da prova que costuma que reunir os principais pilotos do automobilismo brasileiro. Ele soma agora dez vitórias, superando Tony Kanaan, que tem nove. Rubinho não vencia na Granja Viana desde 2013. A segunda colocação da atual edição ficou com a equipe Autotrac Jaguar Racing, da família Piquet