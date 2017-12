Por patrocinador, equipe de F-1 terá carro rosa na temporada deste ano

A temporada de 2017 de Fórmula 1, às vésperas de começar, terá dois carros cor de rosa neste ano. São as máquinas do time Sahara Force India, que firmou contrato de patrocínio com a Best Water Technology Group (BWT), empresa do ramo de tecnologia sustentável. O novo visual dos carros, na cor e na aerodinâmica, foi revelado hoje.

"A chegada da BWT na Fórmula 1 é uma grande novidade e representa uma das mais significativas parcerias em nossa história de 10 anos", disse Vijay Mallya, diretor da Force India.

Além da cor do carro, bastante diferente e que foi classificada de "vibrante" pela equipe, os capacetes dos pilotos Sergio Pérez e Esteban Ocon também mudarão de tonalidade.

De acordo com o chefe da equipe, a parceria representa uma subida de patamar da escuderia, que vem obtendo bons resultados ao longo dos últimos anos e quer disputar pontos com as grandes em 2017.

A primeira corrida do ano será o Grande Prêmio da Austrália, no dia 26 de março.