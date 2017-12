Por toque na última volta, pilotos saem na mão após etapa da Nascar

As coisas não terminaram muito amistosas na Kobalt 400, sexta etapa da temporada de 2017 da Nascar, disputada em Las Vegas. Na briga por um lugar entre os cinco primeiros colocados, Kyle Busch, da equipe Joe Gibbs, rodou e saiu da pista ao ser tocado por Joey Logano, da Team Penske, na última volta da prova.

Logano cruzou a linha de chegada na quarta posição, enquanto Busch foi apenas o 22º, e não ficou nada feliz com isso. Logo depois do final da corrida, ele saiu do seu carro, foi até o rival e lhe acertou um soco no rosto, causando um grande empurra-empura. Funcionários das duas equipes tentaram separar a briga e, retirado do bolo, Busch apareceu com um sangramento na testa.