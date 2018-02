Primeira etapa da Fórmula E 2017-18 na América do Sul ocorre neste domingo

A Fórmula E tem expandido seu calendário a cada ano, e chega a mais um país: o Chile. Neste domingo, Santiago recebe a primeira etapa sul-americana da atual temporada, que também estreará em Punta del Este (Uruguai) e em Roma (Itália).

São Paulo deveria receber uma das corridas, no circuito de rua do Anhembi, porém, como o local está dentro do programa de privatizações do prefeito João Dória, a corrida na capital paulista foi adiada para 2019 e mudou de local para Punta del Este.

Após três corridas, duas em Hong Kong e uma em Marrakesh, o piloto sueco Félix Rosenqvist (Mahindra Racing) vem liderando o campeonato com 54 pontos, quatro a mais que o britânico Sam Bird (DS Virgin Racing). Nelson Piquet Jr. (Jaguar Racing), campeão da categoria em 2014, está em quarto lugar. Outro brasileiro no torneio, Lucas di Grassi está apenas na 19ª posição.

A corrida no Chile será disputada no circuito de rua da Antofagasta Minerals Santiago. O percurso, de quase 2,5 km, terá ao todo 12 curvas. O grid de largada ocorrerá na Avenida Santa Maria, passará pelo Rio Mapocho, Praça Baquedano e Forestal Park, retornando, enfim, à Avenida Santa Maria.

A temporada 2017-2018 do ABB FIA Formula E terá um total de doze etapas, sendo a última em Nova York, no dia 15 de julho. Confira todo o calendário de provas ainda restantes da temporada 2017-18.