Primeira vitória de Schumacher na F-1 completa 25 anos; reveja

Um dos momentos mais emblemáticos da Fórmula 1 completa hoje exatamente 25 anos. Foi em 30 de agosto de 1992, no circuito de Spa-Francorchamps, no Grande Prêmio da Bélgica, pilotando sua Benetton, que Michael Schmacher conquistava sua primeira vitória na mais alta categoria do automobilismo mundial.

Então com 23 anos, Schumacher viria a ser tornar o maior campeão de fotos os tempos, conquistando sete mundiais de F-1. A vitória também acabou com um jejum da Alemanha: havia 17 anos, nenhum alemão vencia uma prova.

O feito recebeu uma homenagem no GP da Bélgica neste fim de semana, ocasião em que o filho de Schumacher pilotou o carro guiado pelo pai em 1994, que deu a ele seu primeiro mundial.

CARREIRA

Schumacher mostrou a que veio já naquela temporada de 1992, sua primeira na F-1. Ficou em terceiro lugar no mundial, atrás do inglês Nigel Mansell e do italiano Ricardo Patrese. O primeiro título viria em 1994, o que se repetiu em 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 .

No dia 29 de dezembro de 2013, Schumacher envolveu-se num grave acidente enquanto esquiava na estação de Meribel nos Alpes Franceses. O ex-piloto bateu a cabeça numa pedra e entrou em coma.

Relembre esse momento histórico da Fórmula 1: