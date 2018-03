Programa apresentado por Rubens Barrichello é renovado até 2019

O programa Acelerados, apresentado por Rubens Barrichello, ex-piloto de Fórmula 1 e hoje integrante do grid da Stock Car, e pelos jornalistas Cassio Cortes e Gerson Campos, no SBT, foi renovado com a emissora até 2019.

Barrichello, que já apresenta o "além da Volta Rápida com Rubens Barrichello", agora também comanda o "Na Mureta com Rubito", quadro de entrevistas com grandes personalidades e que estreou em fevereiro com Felipe Massa como primeiro convidado.

Com estreia em 2015, o programa conta com cinco vídeos semanais em seu canal no Youtube, que serão expandidos para vídeos diários, de segunda a domingo.

"São picos de audiência de mais de 5 pontos no Ibope, ou seja, mais de 3 milhões de telespectadores nacionalmente. Somados aos 5 milhões de views mensais que temos nos nossos canais digitais, atingimos um público muito amplo de todas as faixas etárias e de todos os gêneros, unidos pela mesma paixão por carros e motos que tentamos sempre transparecer no vídeo", conta Cassio Cortes.

Vale lembrar que no início de março Barrichello conquistou a terceira posição do grid de largada da Corrida de Duplas da Stock Car, ao lado do piloto português Filipe Albuquerque.