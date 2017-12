Quase campeão, Hamilton tem 'dia de astronauta' em visita à Nasa; assista

Lewis Hamilton está cheio de motivos para comemorar. Perto de conquistar o seu quarto título mundial, o piloto inglês aproveitou a ida aos Estados Unidos para o Grande Prêmio de Austin, no Texas, para fazer uma visita ao Johnson's Space Center, uma das bases da NASA no país.

Através de seu Instagram, Hamilton registrou cada um dos momentos que passou no local, seja testando uma luva, ou um capacete de astronauta, além de dirigir um buggy espacial e mostrar a sua habilidade na pilotagem.

Ele se empolgou tanto com a visita, que fez uma brincadeira com seus seguidores, dizendo que largaria sua carreira no automobilismo para se dedicar à Nasa. "Pessoal, eu felizmente desistirei do meu trabalho para vir trabalhar, eu quero estar neste grupo todos os dias e depois ir ao espaço. Ok?".

Brincadeiras à parte, o inglês está focado nas últimas quatro corridas da temporada. Dependendo do resultado de Sebastian Vettel, se ele vencer a corrida já festeja mais um título mundial na carreira.