Quatro anos após acidente, família gastou R$ 90 milhões com Schumacher

Nesta sexta-feira, 29 de dezembro, completam-se quatro anos do grave acidente sofrido por Michael Schumacher na estação de esqui de Méribel, nos Alpes Franceses. O alemão perdeu o controle, bateu a cabeça contra uma pedra e o impacto foi tão grande que o capacete não conseguiu absorver todo o impacto.

Com sete títulos e 91 vitórias, Schumacher é o maior campeão da história da Fórmula 1. O alemão é também o piloto que mais ganhou dinheiro ao longo de sua carreira e o quinto atleta mais bem pago da história, acumulando aproximadamente 1 bilhão de dólares. Mas desde o fatídico acidente, a família já gastou cerca de R$ 90 milhões com cuidados médicos, segundo levantamento do diário britânico Daily Mail.

O estado de saúde do ex-piloto é mantido sob o mais absoluto sigilo por sua família e a agente Sabine Kehm. Um das poucas informações é de que Schumacher está internado em um quarto médico montado em sua mansão na Suíça.