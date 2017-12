Que fase! Diretor diz que McLaren talvez não termine primeira prova do ano

Após estar atravessando uma pré-temporada pra lá de conturbada, com desentendimentos de prazo e financeiros sobre fornecimento de motores e pagamento de pilotos junto da Honda, além de dificuldades no acerto de carros, a McLaren não está certa de que vai conseguir terminar a primeira prova do ano, o GP da Austrália, no dia 26. As informações são do portal Autoracing.

Em entrevista ao portal espanhol AS, o diretor técnico da escuderia, Eric Boullier admitiu que alcançar a bandeirada final é algo incerto. “Oh, espero que sim, mas eu não sei”, respondeu ele, quando questionado sobre o tema. “A verdade é que estamos tendo mais problemas do que esperávamos. Temos metas muito ambiciosas”.

Boullier admitiu que também não sabe se o motor da equipe, que equipam os carros de Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne, será páreo para os demais. “Não sei se o motor Honda será capaz de competir com a Mercedes, Ferrari e Renault, mas se tivermos um bom pacote final, vamos ser competitivos”.

Em meio a alguns problemas com a marca japonesa, a McLaren chegou a se aproximar da alemã Mercedes, para sondar a empresa para futuras provas.