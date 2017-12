Senna vira nome de novo modelo superesportivo da McLaren; veja

O tricampeão mundial Ayrton Senna virou nome de um novo modelo da McLaren, revelado na sede da montadora, em Woking, na Inglaterra. O incrível superesportivo tem 790 cv de potência, um belo visual e homenageia os três títulos mundiais de Senna, jusamente pela McLaren - em 1988, 1990 e 1991. Veja mais detalhes na reportagem do Jornal do Carro.

Segundo a página oficial de Senna no Facebook, trata-se do "primeiro carro no mundo a levar o nome do tricampeão". O McLaren Senna é o atual topo de linha da montadora e terá 500 unidades produzidas.

O preço é de 750 mil libras, que equivalem a cerca de R$ 3,4 milhões - e não está descartado que o supercarro seja vendido no Brasil.

Veja o vídeo: