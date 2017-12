Show de paraquedismo: a homenagem do GP Brasil de F1 ao Exército brasileiro

Uma simulação de operação militar com 10 paraquedistas e saltos desportivos com cinco membros dos Cometas, unidade desportiva da Brigada de Infantaria Paraquedista, sábado e domingo, às 13h15, no Autódromo de Interlagos, marcarão a homenagem que os organizadores do GP Brasil de Fórmula 1 prestarão ao Exército brasileiro, durante o evento.

Além dos 15 paraquedistas que efetuarão os saltos, a homenagem contará ainda com 20 paraquedistas que farão o trabalho de solo com sinalização e resgate. Os saltos acontecerão simultaneamente no “S” do Senna e no final da Reta Oposta.

A Brigada de Infantaria Paraquedista, sediada na Vila Militar, no Rio de Janeiro, existe desde 1945. O motivo principal da criação da primeira tropa aeroterrestre brasileira foi o êxito das unidades paraquedistas dos países aliados na segunda guerra, principalmente nos combates que antecederam ao desembarque da Normandia.

No dia 22 de outubro de 1944, o Capitão Roberto de Pessôa concluiu em Fort Benning, nos Estados Unidos da América, o Curso Básico Paraquedista, tornando-se o primeiro paraquedista militar brasileiro.

Mobilidade

A Brigada de Infantaria Paraquedista é uma Grande Unidade que integra a Força de Ação Rápida e de Atuação Estratégica do Exército Brasileiro e pode ser empregada em qualquer parte do território nacional num curto espaço de tempo. Sua mobilidade é proporcionada pelo apoio da Força Aérea Brasileira.

As principais características de seus componentes são a coragem, o preparo físico, a determinação no cumprimento das missões e a agressividade no combate. Os Cometas participaram de 27 campeonatos das Forças Armadas, conquistando 23 títulos. Recordista de formação em Queda Livre das Forças Armadas nos Jogos Mundiais Militares de 2011 conquistaram o quarto lugar entre 38 participantes.