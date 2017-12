Site da F-1 publica vídeo com momentos mais emocionantes do GP Brasil

Às vésperas do Grande Prêmio do Brasil, que acontece no próximo domingo, o site oficial da Fórmula 1 selecionou os 10 melhores momentos do tradicional circuito, com destaque para os pilotos brasileiros.

A primeira vitória de Ayrton Senna no Brasil foi escolhida como o melhor momento. Em 24 de março de 1991, o piloto finalmente conseguiu vencer em casa depois de dois títulos mundiais. Naquela corrida Senna teve de superar a chuva e os problemas de sua McLaren para cruzar a linha de chegada esgotado. Cansado pelo esforço físico, ele mal conseguiu erguer no pódio o troféu que lhe faltava na coleção.

Além de Senna, outros brasileiros tiveram momentos emocionantes em Interlagos. Aparecem nas imagens selecionadas os pilotos Nelson Piquet, Rubens Barrichello e Felipe Massa, que nesse fim de semana deixa de vez a principal categoria do automobilismo mundial.

O vídeo mostra ainda cenas marcantes de grandes nomes da Fórmula 1, como Michael Schumacher, Jenson Button, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton.