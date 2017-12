Sonha em ter um Fórmula 1? Equipe falida coloca itens em leilão

Se você é apaixonado por Fórmula 1, e sempre sonhou em ter um carro ou outros itens, essa é sua chance. Após decretar falência no início de 2017, o inventário da extinta equipe Manor será vendido em um leilão online organizado pela Gordon Brothers, na Inglaterra. O leilão inclui equipamentos de engenharia, componentes mecânicos, quatro chassis e dois trailers que funcionavam como hospedagem da equipe nas corridas.

Um dos destaques do acervo é um modelo para testes em túnel de vento do carro desenvolvido para a temporada 2017, que nunca se tornou realidade. Há também equipamentos de engenharia, inspeção e teste, roupas, acessórios e mobiliário oficiais. A escuderia participou da F1 de 2010 a 2016, primeiro com o nome Virgin, depois Marussia e Manor, antes de encerrar as atividades.