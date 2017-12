Stock Car chega a Minas Gerais e Bia Figueiredo se diverte com nomes de curvas

O público mineiro já tem um bom motivo para sair de casa no domingo. Pela primeira vez, a Stock Car estará no Estado, mais precisamente na cidade de Curvelo. Serão duas corridas válidas pela penúltima etapa da temporada, às 13h e 14h10.

Única mulher a disputar a maior categoria do automobilismo, a fera Bia Figueiredo mostrou estar se divertindo com os nomes das curvas e retas do circuito. "A reta mais longa leva o nome de 'Adeus Mamãe', por conta de seus 800 metros de extensão, mas ainda é um mistério para mim o nome dado para as curvas. O 'S' da Cabeça e a Curva da Orelha. Além disso, temos o Pequizeiro, o Anzol, a Cauda da Onça, 3 raios, as Gêmeas, o Boomerang e o Cotovelo", disse.