Tapete vermelho: Ferrari deseja filho de Schumacher na Academia de Pilotos

Depois de ser vice na F4 alemã, em 2016, Mick Schumacher, filho do heptacampeão de Fórmula 1, tem atraído a atenção de grandes equipes do automobilismo. A Mercedes já disse que quer o garoto de 17 anos em seu programa de jovens pilotos, e agora foi a vez da Ferrari demonstrar interesse. O chefe da Academia de Pilotos da Ferrari, Massimo Rivola, afirmou que se o filho do alemão quiser fazer parte da equipe será mais que bem-vindo.

"É óbvio que temos acompanhado sua carreira. E neste ano teremos a oportunidade de estar bem perto dele, já que será companheiro de um dos nossos pilotos, na equipe Prema. Eu não sei o que ele quer fazer do futuro, mas se ele quiser fazer parte da Academia de Pilotos da Ferrari, terá um tapete vermelho estendido", afirmou ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.