Tony Kanaan toca em piloto canadense e causa batida de oito carros na Indy

A etapa do Texas realizada no sábado ficou marcada por um mega acidente após um sanduíche entre Tony Kanaan, James Hinchcliffe e Mikhail Aleshin. Na volta 152, enquanto disputava posição com James Hinchcliffe, o brasileiro tocou no piloto canadense e um verdadeiro caos tomou conta do circuito oval texano, com pelo menos oito carros envolvidos: Hinchcliffe, Aleshin, Munoz, Vautier, Jones, Carpenter, Hildebrand, Hunter-Reay.

A postura pós-acidente dos envolvidos teve palavras duras. Hinchcliffe e Carpenter não hesitaram em culpar Kanaan. Aleshin classificou a cena como "estúpida e burra" e foi além: disse que tem alguns pilotos que são "idiotas".

Apesar de ter sido um acidente espetacular, ninguém se feriu. Após a relargada, Tony Kanaan teve que cumprir vinte segundos de punição no pit. O brasileiro foi o segundo colocado em prova vencida pelo australiano Will Power.