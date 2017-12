Fã de Fórmula 1 divulga vídeo do dia da morte de Ayrton Senna; assista

Thomas Gronvold assistiu ao GP de San Marino de 1994 na arquibancada da reta dos Boxes de Imola e fez uma série de gravações amadoras. O fã norueguês decidiu digitalizar e publicar suas filmagens no YouTube, 22 anos após a morte do piloto Ayrton Senna. Nos vídeos é possível ver o piloto brasileiro nos boxes, seu desempenho na pista, o acidente de Pedro Lamy com JJ Lehto e as voltas anteriores ao fatídico acidente, com cenas de bastidores, como a movimentação das equipes e do resgate.

Após a bandeira vermelha ser agitada por conta do acidente de Senna, a câmera capta Gerhard Berger correndo em direção aos boxes da Ferrari. Ele conversa, preocupado, com um engenheiro, talvez recebendo notícias sobre seu ex-companheiro de equipe. Berger abandonaria a prova a tempo de ver Senna no hospital antes do anúncio de óbito.

Naquele dia ocorreram outros acidentes além da batida de Senna na Tamburello. Rubens Barrichello capotou na Variante Bassa, pouco antes da entrada dos boxes, e Roland Ratzenberger morreu após passar reto na curva Villeneuve.