Toro Rosso faz 'gambiarra' em carro e prende cabo de roda com cordas e nós

Fazer uma ou outra gambiarra no carro é relativamente comum entre os motoristas. Num carro de Fórmula 1, no entanto, pode ser bastante perigoso, além de ser totalmente contra as regras da categoria.

Pois a equipe Toro Rosso fez, e de uma maneira bem inusitada: o time prendeu nada menos do que os cabos que impedem que as rodas se soltem do carro em caso de acidente com cordas e alguns nós.

O "serviço porco" foi feito no carro do piloto espanhol Carlos Sainz, que foi reprovado pela FIA na inspeção de rotina que a entidade faz em todos os carros antes das provas - lembrando que, neste semana, tem GP da Inglaterra. Até mesmo uma foto da gambiarra chegou a ser divulgada, e o time, claro, convidado a dar explicações, após ter se recusado a consertar o defeito, num primeiro momento.

A equipe, no entanto, realizou os reparos necessários de maneira correta, e os comissários acabaram liberando o carro, posteriormente, para a disputa da prova. De acordo com um comunicado oficial divulgado pela FIA, os inspetores acabaram se convencendo de que o time "não tentou enganar" a organização de propósito.