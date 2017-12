TV mostra Darth Vader em treinos da Fórmula 1 como se fosse real

No primeiro dia de treinos livres do GP da China, segunda etapa da temporada 2017, um torcedor ilustre chamou a atenção: Darth Vader, o Lorde Sith. Nas arquibancadas, um torcedor da Red Bull levou um capacete do personagem do Star Wars e um sabre de luz. E a Liberty, responsável pela geração oficial dos treinos da Fórmula 1, creditou o torcedor como se fosse de fato Darth Vader, assim como faz quando famosos visitam as corridas. Como se trata da geração oficial, emissoras de TV do mundo todo mostraram a torcida de Vader, inclusive o canal brasileiro SporTV.

Felipe Massa terminou o primeiro dia de atividades para o GP da China em segundo lugar. "Dia chato, mas fãs incríveis". Foi assim, em uma publicação na rede social Instagram, que o brasileiro Felipe Massa resumiu a atípica sexta-feira em Xangai.