Única mulher entre as motos no Sertões dá recado: 'Podemos ser competitivas'

A edição 2017 do Rally dos Sertões tem uma grande surpresa em seu grid de largada. Trata-se de Janaína Souza, única mulher que compete entre as motos neste ano. Porém, engana-se quem pensa que Jana, como é conhecida, está no rali "à passeio". Considerada a grande revelação na categoria Rally Brasil, com motos de 230 cilindradas, ela espera surpreender logo em seu primeiro ano na prova.

"O meu objetivo é completar a prova. É um primeiro ano, ano de aprendizado, mas prometo acelerar e tentar trazer um bom resultado. Se o pessoal vacilar, eu posso surpreender", disse ela. "É bem difícil superar pilotos como Bissinho (Júlio Zavatti) e Túlio Malta, mas eu vou dar o meu máximo e estou confiante em terminar bem. Quero mostrar que as mulheres podem ser competitivas no meio dos homens".

Apesar de parecer algo bem estranho em um meio tão masculino, não é novidade as mulheres competirem no maior rali do Brasil. Helena Regina Soares e Joseane Koerich de Souza são piloto e navegadora e competem na categoria carros. Além delas, Moara Sacilotti já competiu 17 vezes entre as motos. Uma lesão, porém, a tirou da edição 2017, o que foi bastante lamentado por Janaína: "Eu fico muito feliz de saber que outras mulheres estão competindo. Já várias vezes estive sozinha e isso é um incentivo a mais. A Moara fez história. Ela abriu as portas para as mulheres no Rally dos Sertões e é uma pena que não dispute esse ano".

Jana, que representa a equipe Honda Motofield, admite que não é das tarefas mais fáceis para uma mulher se tornar piloto e ela teve que persistir muito para realizar seu sonho: "Além de ser mulher, eu tive muitas dificuldades por não vir de uma família tradicional de pilotos", desabafou, detalhando que começou a pilotar motos há pouco tempo, com uma carreira de cerca de cinco anos. "Por tudo isso, chegar no rali já é a realização de um sonho", completou.