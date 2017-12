Único campeão da Fórmula 1 e da Moto GP morre aos 83 anos

O britânico John Surtees, que fez história ao se tornar o único campeão da Fómula 1 e da Moto GP, morreu nesta sexta-feira, em Londres, aos 83 anos.

A informação sobre a morte foi divulgada pela família do ex-piloto por meio de um comunicado oficial: "John foi internado no St. Georges Hospital em fevereiro, por um problema respiratório. Após um tempo em terapia intensiva, morreu tranquilamente nesta tarde. Sua mulher, Jane, e suas filhas Leonora e Edwina estavam a seu lado".

"John foi um amável marido, pai, irmão e amigo. Ele também foi um grande piloto e continuou a trabalhar com todas as forças até recentemente na fundação de seu filho, a Henry Surtees Foundation, e no circuito de kart Buckmore Park", completa a nota.

Campeão mundial da Moto GP quatro vezes, além de três títulos nas 350cc, John Surtees foi um dos maiores nomes do esporte nas décadas de 50 e 60. Na fórmula 1, ele venceu em 1964, com a Ferrari.