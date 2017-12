O piloto Valentino Rossi venceu pela quinta vez o Rali de Monza, clássica festa de encerramento da temporada do automobilismo na Itália. Com essa conquista, tornou-se o maior vencedor da competição, empatado com Rinaldo “Dindo” Capello, tricampeão das 24 Horas de Le Mans. Vencedor de nove títulos mundiais de motociclismo, Rossi mostra que é fera também nas quatro rodas.