Verstappen diz que corridas de F-1 em 2017 serão mais entediantes

Quem estiver na frente no início, seguirá na frente até o final e pronto. Para o piloto holandês Max Vestappen, da Red Bull, as novas regras da Fórmula 1 deixam a pilotagem mais prazerosa, ao mesmo tempo em que reduzem a possibilidade de grandes disputas nas pistas, deixando as provas mais chatas.

A começar, para ele, do GP da Austrália, em Melbourne neste fim de semana. "Quem estiver à frente na curva 1 vai vencer a prova amanhã”, afirma.

As novas regras da F-1 para 2017 contemplam mudanças nas asas, carros maiores (mais longos), com mais peso, estocagem e desenolvimento de motores. Tudo fará com que as máquinas andem, em média, 6 segundos mais rápidas, com mais aderência, mas com muito menos ultrapassagens. “Em termos de pilotagem, este ano está muito mais rápido e prazeroso, especialmente no treino classificatório, quando você tira a gasolina. As curvas de alta velocidade são realmente rápidas”, comentou o piloto.

Verstappen deu as declarações ao comentarista da emissora inglesa Sky Sports, o ex-campeão mundial de F-1 de 1996, Damon Hill. Ele disse que a sua Red Bull ainda precisa de muitos ajustes. "Estamos lentos demais