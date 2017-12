Verstappen pede desculpa por declaração vista como insulto aos brasileiros

Max Verstappen se envolveu em uma polêmica após acusar Felipe Massa de "fechar a porta" propositalmente atrapalhando sua volta rápida, durante o treino classificatório no último final de semana, no Grande Prêmio do Bahrein. "Bom, ele é brasileiro, então não há muito o que falar", disse. As palavras foram interpretadas como um insulto aos brasileiro, como se atitudes desonestas fossem uma prática comum. Mas, nesta segunda-feira, o piloto da RBR veio a público para desculpar-se pela declaração.

"Eu sinto que preciso explicar algumas declarações dadas depois do treino classificatório (do GP do Bahrein). Como um piloto apaixonado por correr, eu estava desapontado com minha última tentativa, e acabei reagindo de maneira emocional com declarações que foram tiradas de contexto. De maneira alguma tive intenção de insultar o povo brasileiro, que tenho grande respeito e sempre me trata muito bem quando visito o Brasil. Aliás, um dos momentos mais altos da minha carreira foi o GP do Brasil do ano passado, e foi muito especial ter acontecido em um país que criou lendas como Senna, Fittipaldi e Piquet. Gostaria de me desculpar com todos os brasileiros que se sentiram ofendidos. Estou ansioso para correr no seu país novamente", publicou o piloto em sua conta no Instagram.

Sebastian Vettel foi o vencedor do GP do Bahrein, terceira etapa do Mundial de 2017 da Fórmula 1. Com o resultado, o piloto da Ferrari se isolou na liderança do Mundial, com 68 pontos, seguido de perto por Hamilton, que tem 61. Felipe Massa terminou corrida em sexto, e Verstappen abandonou logo no começo da prova.