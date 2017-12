Vestido de Papai Noel, Barrichello faz surpresa para crianças da Cracolândia

Em clima de Natal, Rubens Barrichello fez uma surpresa para cerca de 200 crianças e adolescentes que vivem na região da Cracolândia, em São Paulo. Nesta segunda-feira, o ex-piloto de Fórmula 1 apareceu no local vestido de Papai Noel.

Durante a visita, Barrichello destacou a satisfação de poder ajudar. "Essa área era muito contaminada algum tempo atrás. Todas as pessoas e instituições que estiveram conosco e fizeram essa área ficar muito mais limpa. Você vê que a rua não está tomada. Esse é o meu maior presente", conta em entrevista ao G1.

A ação faz parte do projeto social do Instituto Barrichello em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Nas redes socias, o ex-piloto divulgou uma foto em seu perfil oficial, com a legenda: "fazer o bem".