A edição do Finali Mondiali organizada pela primeira vez nos Estados Unidos terminou com a exibição dos pilotos da escuderia Ferrari, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. No evento realizado em Daytona no último final de semana, ambos andaram com o F60 (carro que disputou a temporada de 2009) pelas curvas inclinadas do circuito localizado na Flórida.