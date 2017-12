Vettel minimiza 'clima de guerra' com Hamilton e admite que errou

Depois de dia de clima quente e troca de declarações, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, garantiu nesta quinta-feira que se arrependeu do incidente com o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, durante o Grande Prêmio da Europa, disputado em Baku, no Azerbaijão.

"Foi inadequado. Naquele momento, pensei que ele tinha freado de forma intencional, mas, depois, entendi que não houve má intenção. Estava irritado e contra-ataquei. Não foi mais do que isso. Na segunda-feira, pedi desculpas à FIA, ao público e a ele", disse o piloto, em entrevista coletiva.

Na oitava etapa do Mundial, os dois primeiros colocados do campeonato foram "às vias de fato" na pista, com o líder da temporada jogando o carro em cima do segundo colocado, ao ter ficado descontente com uma freada do rival no momento em que o 'safety car' estava na pista, o que provocou uma primeira batida. Vettel acabou punido com um 'stop and go' de 10 segundos, e acabou ficando fora da disputa, terminando na quarta colocação. Com isso, o alemão chegou a 153 pontos, mas, ainda assim conseguiu abrir vantagem para Hamilton, que foi quinto devido um problema na proteção para a cabeça do carro da Mercedes, e foi a 139 pontos.

O britânico também se manifestou, afirmando que o que aconteceu no Azerbaijão já está no passado e não há qualquer tipo de mal-estar para as próximas provas. "Acabou o problema. Já disse tudo o que tinha que dizer após a corrida, e ficou lá. Não acredito que a dinâmica entre Sebastian e eu mude. Sigo o respeitando como grande campeão que é. Seguiremos lutando de forma justa", garantiu o três vezes campeão mundial.