Vida do fundador da McLaren vai para as telas do cinema

O filme 'McLaren', sobre a vida do neozelandês Bruce McLaren, fundador de uma das mais icônicas equipes da F1, chega aos cinemas ainda neste ano, prometem o diretor, o australiano Roger Donaldson, e a Universal Pictures. As informações são do jornal inglês The Guardian.

A película vai contar - e homenagear - a vida e a carreira de Bruce, que criou e dirigiu a equipe entre 1958 e 1970, ano em que morreu, aos 32 anos, em um acidente no Circuito de Goodwood, na Inglaterra. Foram 100 corridas, um vice-campeonato mundial e muita história para contar.

O documentário terá depoimentos e homenagens de ex-pilotos que trabalharam com Bruce, como Mario Andretti, Jack Stewart e o brasileiro Emerson Fittipaldi.

Apesar de ainda não ter data oficial de lançamento, a obra já tem site oficial com os bastidores da produção, que você pode conferir clicando aqui. E, abaixo, dá para conferir o trailer oficial.