Vídeo mostra carro capotando dez vezes em acidente na Copa Porsche

Durante a primeira corrida da Copa Porsche Carrera neste sábado, em Curitiba, os pilotos Eduardo Rocha Azevedo e Miguel Paludo se envolveram em um acidente impressionante e um dos carros chegou a capotar dez vezes no local.

Os pilotos brigavam pelo sexto lugar da classe 4.0 e Rocha acabou levando a pior, seu carro parou fora da pista completamente destruído. Após o acidente, o resgate demorou cerca de 30 minutos.

Apesar do susto, Rocha saiu do carro acordado e falando com os médicos. Agora, passará pelos procedimentos tradicionais de acordo com o protocolo da competição.

Veja o vídeo: