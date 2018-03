Vídeo: veja uma volta em 360 graus com Felipe Massa na Stock Car

O ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa estreia em sua primeira corrida oficial na Stock Car neste sábado, às 13h30. Massa, que passou 16 anos na categoria máxima do automobilismo, corre com a Cimed Racing, bicampeã da Stock Car em 2016 e 2017 na Corrida de Duplas, a prova que abre o calendário da temporada 2018.

A equipe preparou um vídeo para mostrar como é uma volta em 360 graus com o carro da categoria em Interlagos. O ex-F1 é o convidado de Cacá Bueno, pentacampeão da Stock. Para a prova de sábado, cada um dos 33 pilotos chamou um convidado externo

Embora tenha presença garantida apenas na corrida deste sábado, Massa disse, em entrevista ao Estado, estar aberto à possibilidade de se fixar na competição nacional se aprovar a experiência.

"A ideia é fazer a primeira corrida e conhecer a Stock, que é uma categoria bacana. Lógico que tenho outras ideias também para mim. Mas essa experiência que vou ter será importante para abrir horizontes e pensar na própria Stock", afirmou.

Outros conhecidos ex-pilotos também participam da prova: Jerome D’Ambrosio, Felipe Massa, Felipe Nasr, Tarso Marques, Luciano Burti, Lucas di Grassi, Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Nelson Piquet Jr., Antônio Pizzonia e Roberto Merhi.

Massa disputou 272 Grandes Prêmios entre 2002 e 2017. Acumulou 11 vitórias, 16 pole positions e esteve no pódio em 41 provas. O piloto disputou três temporadas pela Sauber entre 2002 e 2005, sendo que em 2003 atuou como piloto de testes da Ferrari e ficou fora do grid do campeonato. Entre 2006 e 2013, foi titular da tradicional equipe italiana e correu pela Williams entre 2014 e 2017.