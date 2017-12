Werhleim capota e quase atinge Massa em evento automobilístico

Um tradicional evento de férias do automobilismo mundial quase terminou em acidente, e envolvendo dois pilotos de Fórmula 1 - um deles, inclusive, foi o brasileiro Felipe Massa, que acaba de deixar a aposentadoria recém proclamada para voltar à Williams em 2017.

Durante a realização da Corrida dos Campeões (Race Of Champions, no nome oficial), no circuito de Miami Marlins Park, Pascal Werhleim, que assinou contrato com a Sauber para este ano, entrou na pista por um traçado oposto ao de Massa. No entanto, em determinado ponto ambos se encontraram na mesma reta, separada apenas por placas de publicidade. Em uma manobra desastrada, o piloto alemão atropelou uma das placas, quase passou sobre o carro de Massa e saiu da pista, chegando a capotar sobre a primeira barreira de proteção e parando apenas próximo às arquibancadas.

Felipe se assustou com a cena e estacionou seu triciclo para prestar o primeiro atendimento a Werhleim. No entanto, felizmente ele e seu acompanhante não sofreram nenhum ferimento.