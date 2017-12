'Wolverine' Hugh Jackman vai viver Enzo Ferrari em novo filme

O nome do ator australiano Hugh Jackman, famoso por interpretar Logan, o super-herói Wolverine do Universo X-Men, acertou para viver o lendário Enzo Ferrari, em produção cinematográfica que começa a ser rodada no ano que vem.

Baseado no livro Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, publicado por Brock Yates em 1991, o filme está nos planos do diretor Michael Mann há dezessete anos.

Jackman vai substituir o ator Christian Bale, que acabou pedindo dispensa do papel por considerar inviável ganhar o peso o exigido pela produção dentro do prazo estabelecido, segundo portais especializados em cinema e o site Grande Prêmio. As filmagens, agora, deverão acontecer a partir do meio de 2018.

A atriz sueca Naomi Rapace (de 'Sherlock Holmes: Jogo das Sombras') é a escolhida para interpretar Linda, a esposa do criador da Ferrari, na história, que se passa em 1957.

O filme é uma biografia de Ferrari, descrita como "um ano onde paixão, fracasso, sucesso, morte e vida se confundem na batalha por supremacia de Ferrari contra a rival Maserati".