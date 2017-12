65 mil lotam estádio para ver jogo de vôlei na Polônia e batem recorde

A partida foi apenas a abertura do Campeonato Europeu de Vôlei Masculino, mas as imagens impressionaram e um novo recorde mundial foi estabelecido. Foi no Estádio Nacional em Varsóvia, na Polônia, que pela primeira vez na história um jogo de vôlei oficial foi assistido por 65 mil pessoas. Em quadra, o time da casa jogou contra a Sérvia e perdeu por 3 sets a 0 (25-22, 25-22, 25-20).

A marca desta quinta-feira quebrou o recorde anterior de 62 mil torcedores em jogos oficiais, de 2014, que também tinha sido registrada no mesmo local. Se amistosos também forem levados em conta, foi no Brasil a marca de uma partida de vôlei assistida por mais torcedores: Brasil x União Soviética, que teve 95 mil pessoas no Maracanã, em 1983.

Na Polônia, o vôlei é tão popular quanto o futebol, e a torcida, claro, fez seu espetáculo. O time polonês, no entanto, não correspondeu: apesar da pressão da torcida, o time Sérvio apresentou mais padrão de jogo e dos saques e tomou conta da partida desde o início.