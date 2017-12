Barueri, de Zé Roberto Guimarães, fecha patrocínio para a Superliga B

O Barueri, atual time do técnico José Roberto Guimarães, conseguiu fechar um patrocínio para financiar os custos do clube na disputa da Superliga B, em 2017. Segundo Bruno Voloch, em seu blog no Estadão, a Hinode, empresa revendedora de cosméticos, será a parceira do clube. O elenco se apresentará de forma oficial no dia 10 de dezembro.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) ainda não definiu o calendário do campeonato, que deve iniciar entre dezembro e janeiro. O campeão da Superliga B conquista vaga à elite da modalidade no País.