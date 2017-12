Com aval de técnico da seleção, musa do vôlei disputa torneio de dança

Uma das melhores jogadores de vôlei de todos os tempos e bicampeã olímpica com a seleção brasileira, Jaqueline Carvalho está se preparando para um novo desafio. De acordo com o "Saída de Rede", do UOL, a atleta está se preparando para participar do "Dancing Brasil", programa apresentado por Xuxa na Record TV.

Porém, isso não quer dizer que ela está dando adeus ao vôlei. Durante a coletiva de imprensa de apresentação da atração, ela deixou claro que vai apenas dar um tempo no esporte e, após o fim do programa, volta a se dedicar exclusivamente ao vôlei. A parte física, pelo menos, ela manterá em dia, já que a exigência dos ensaios é grande.

Antes de aceitar o convite para participar do programa, Jaqueline revela que conversou com José Roberto Guimarães, técnico da seleção. Segundo ela, o treinador "deu a maior força" para ela aceitar. Além dela, outras estrelas também estarão no "Dancing Brasil", como as as cantoras Alinne Rosa e Lexa, a jornalista Carla Prata, o músico Fernando Pires, o modelo Jesus Luz, a ex-jogadora de futebol Milene Domingues, os atores Raphael Sander e Theo Becker, a atriz Suzana Alves e o apresentador Yudi Tamashiro.